Казахстан на зимней Универсиаде-2025: расписание соревнований и участники

Казахстан официально представил состав национальной сборной для участия в 32-й Всемирной зимней Универсиаде-2025, которая пройдет с 13 по 23 января в итальянском Турине. В команду вошли 103 талантливых спортсмена, которые будут защищать честь страны в нескольких дисциплинах, передают Vesti.kz.

Молодые атлеты продемонстрируют свои способности в биатлоне, шорт-треке, лыжных гонках, фигурном катании, спортивном ориентировании на снегу, фристайле и горнолыжном спорте. Кроме того, сборная Казахстана выступит в соревнованиях по хоккею среди мужчин и женщин.

Впервые команда примет участие в паралыжных гонках, которые дебютируют в программе этого престижного турнира.

Расписание Универсиады-2025 с участием Казахстана

13 января - Торжественная церемония открытия

Время: 23:30

Место: Inalpi Arena, Турин

14 января

Биатлон

Место: Праджелато Руа

Время: с 14:00 до 17:00

Короткая индивидуальная гонка (мужчины – 15 км, женщины – 12,5 км)

Участники:

Мужчины: Вадим Куралес, Владислав Киреев, Кирилл Бауэр, Ержанат Куандык и Никита Акимов.

Женщины: Арина Крюкова, Айша Ракишева, Милана Генева, Полина Егорова и Алина Скрипкина.

Фристайл (могул)

Место: Бардонечье

Время: с 15:00 до 17:00

Участники: Анастасия Городко, Аяулым Амренова, Антон Бондарев, Федор Бугаков, Максим Емельянов и Семен Русаков.

Хоккей с шайбой

Место: Пинероло

Мужчины: Вратари: Джелал-Ад-Дин Амирбеков ("Магнитка", ВХЛ), Владимир Никитин ("Снежные барсы", МХЛ), Максим Павленко ("ВДВ-Рязань, ВХЛ)

Защитники: Роман Большедворский, Аслан Жусупбеков, Глеб Решетько, (все - "Снежные Барсы", МХЛ), Иван Гавриленко ("Торпедо", Усть-Каменогорск), Кирилл Никитин, Абылайхан Сулейменов (оба – "Номад", Астана), Бейбарыс Оразов ("Барыс", КХЛ)

Нападающие: Адиль Бейсембаев, Кирилл Ляпунов, Семен Симонов (все - "Снежные Барсы", Астана), Олег Бойко, Николай Шульга (оба - "Барыс", КХЛ), Андрей Буяльский (НСА), Руслан Демин ("Сарыарка", Караганда), Диас Гусейнов, Данил Цыбин (оба - "Номад", Астана), Максим Мусоров, Александр Панченко, Ян Тютюньков (все - "Торпедо", Усть-Каменогорск), Денис Чапоров ("Арлан", Кокшетау)

Женщины: Вратари: Полина Говтва ("Торпедо", Усть-Каменогорск), Диана Искакова ("Айсулу", Алматы)

Нападающие: Дария Адильхан, Карина Амирова, Регина Салтысова, Карина Сулайманова, Шолпан Токкожа ("Жулдыз", Алматы), Александра Быстрова, Альмира Ибрагимова ("Грация", Караганда), Алина Иванченко ("Айсулу", Алматы), Екатерина Куценко, Александра Шегай ("Томирис", Астана), Полина Мокина, Дильназ Саяхаткызы, Мунира Саяхаткызы ("Торпедо", Усть-Каменогорск), Мадианна Нусупова ("Айсулу Тандаулы", Алматы);

Защитники: Аружан Кенесова ("Динамо", Алматы), Анна Пяткова ("Айсулу", Алматы), Алина Умрихина ("Грация", Караганда), Катрин Мескини, Дарья Хохлова, Полина Яковлева ("Торпедо", Усть-Каменогорск).

Расписание матчей мужской сборной Казахстана:

12 января 2025, 20:30 – Швеция – Казахстан (2:9)

14 января 2025, 20:30 – Казахстан – Корея

16 января 2025, 00:00 – Канада – Казахстан (в ночь с 15 на 16 января)

17 января 2025, 00:00 – Казахстан – Чехия (в ночь с 15 на 16 января)

Расписание матчей женской сборной Казахстана:

13 января 2025, 00:00 – Япония – Казахстан (10:0)

14 января 2025, 20:00 – Чехия – Казахстан

16 января 2025, 20:30 – Казахстан – США

15 января

Лыжные гонки

Место: Праджелато План

Время: с 13:30 до 18:00

Дисциплина: Индивидуальная гонка – 10 км

Участники:

Мужчины: Святослав Матасов, Ернур Бексултан, Әмірғали Муратбеков, Ілияс Исабек, Нартай Тұрлыбекұлы и Султан Базарбеков

Женщины: Анастасия Ротова, Лаура Киныбаева, Мария Геращенко, Елизавета Толмачева, Асем Жумагазиева и Алеся Бочкарева

Могул (двойной)

Время: с 15:30 до 17:30

Финал: с 19:00 до 19:30

16 января

Биатлон (микс эстафета) (мужчины – 7,5 км, женщины – 6 км)

Место: Праджелато Руа

Время:с 13:30 до 16:00

Фигурное катание

Место: PALAVELLA, Турин

Время: с 22:00 до 03:00

Короткая программа мужчины: Михаил Шайдоров, Диас Джиренбаев, Никита Кривошеев

17 января

Спринт (лыжные гонки)

Место: Праджелато План

Время: с 13:30 до 18:00

Квалификация и финал:

Участники:

Мужчины: Святослав Матасов, Ернур Бексултан, Әмірғали Муратбеков, Ілияс Исабек, Нартай Тұрлыбекұлы, Султан Базарбеков.

Женщины: Анастасия Ротова, Лаура Киныбаева, Мария Геращенко, Елизавета Толмачева, Асем Жумагазиева, Алеся Бочкарева.

Пара лыжные гонки

Место: Праджелато План

Время: с 13:30 до 18:00

Квалификация и финал:

Участники: Денис Зинов и Роман Курбанов

Фигурное катание

Место: PALAVELLA, Турин

Время: с 18:30 до 23:30

Короткая программа (женщины): Софья Самоделкина

Хоккей женский, квалификационные игры

Место: PALAVELLA, Турин

Время: в 20:30 и в 00:00

18 января

Горнолыжный спорт (слалом)

Место: Бардонечье

Участницы: Александра Скороходова, Ксения Бережная.

Спринт (мужчины – 10 км, женщины – 7.5 км)

Место: Праджелато План

Время: с 14:00 до 17:00

Фигурное катание

Место: PALAVELLA, Турин

Время: с 16:00 до 20:00

Произвольная программа: Михаил Шайдоров, Диас Джиренбаев

Время: 20:00

Произвольная программа: Софья Самоделкина

Хоккей женский, финал

Место: PALAVELLA, Турин

Время: в 20:30 и в 00:00

19 января

Лыжные гонки, смешанный командный спринт

Место: Праджелато План

Время: с 13:30 до 18:00

Спортивное ориентирование, спины мужской/женский

Место: Праджелато План

Время:в 18:00

Участники:

Мужчины: Давид Сиволапов, Иван Биткин, Александр Фирсов, Никита Иост и Илья Таганашкин

Женщины: Ангелина Кузьмина, Евгения Завьялова, Карина Боранбаева, Анжелика Гарифова и Валерия Чупина

Хоккей мужской, квалификационные игры

Место: Пинероло

Время: в 20:30

Фигурное катание, Гала шоу

Место: PALAVELLA, Турин

Время: с 21:00 до 22:30

20 января

Биатлон, гонка преследования (муж/жен)

Место: Праджелато Руа

Время: с 13:30 до 17:00

Хоккей мужской, квалификационные игры

Место: Пинероло

Время: в 00:00

Хоккей женский, финал

Место: PALAVELLA, Турин

Время: в 00:00

21 января

Лыжные гонки, эстафета муж/жен

Место: Праджелато План

Время: с 13:30 до 18:00

Горнолыжный спорт, 1 и 2 забег

Место:Бардонечье

Время: с 13:30 до 18:00

Участницы: Александра Скороходова и Ксения Бережная

Шорт-трек, смешанная командная эстафета

Место: Палаццетто-делло-Спорт

Время: в 18:00

Дистанции: 1500м

Участники:

Мужчины: Санжар Жанисов, Алишер Абулкатимов, Дамир Курманов , Айбек Темирхан, Динмухамедалдияр Тажибай и Валерий Клименко

Женщины: Алина Ажгалиева, Яна Хан, Зейнеп Кумархан, Полина Омельчук, Анастасия Галечина и Малика Ермек.

Спортивное ориентирование, спринт эстафета

Место: Праджелато План

Время: в 18:30

Участники:

Мужчины: Давид Сиволапов, Иван Биткин, Александр Фирсов, Никита Иост и Илья Таганашкин

Женщины: Ангелина Кузьмина, Евгения Завьялова, Карина Боранбаева, Анжелика Гарифова и Валерия Чупина

Хоккей мужской, полуфинал

Место: Пинероло

Время: в 18:30

22 января

Биатлон, мастарт (мужчины 15 км, женщины 20 км)

Место: Праджелато Руа

Время: 13:30 до 17:00

Хоккей мужской, финал

Место: Пинероло

Время: в 18:00

Шорт-трек, Смешенная командная эстафета

Место: Палаццетто-делло-Спорт

Время: в 18:00

23 января

Лыжные гонки, масстарт муж/жен 20 км

Место: Праджелато План

Время: с 13:30 до 18:00

Шорт-трек

Место: Палаццетто-делло-Спорт

Время: в 15:00

Торжественная церемония закрытия

Время: 00:00

Место: Piazzetta Reale

В этом году зимняя Универсиада станет местом, где более 2000 студентов-спортсменов из 57 стран мира будут бороться за первенство. Турнир обещает стать зрелищным событием, ведь на кону — 96 комплектов наград.

Согласно правилам FISU, участие в Универсиаде могут принять молодые атлеты в возрасте от 17 до 25 лет, обучающиеся в вузах и представляющие страну своего гражданства.

Эти соревнования - не только проверка спортивных навыков, но и возможность продемонстрировать силу характера на международной арене.