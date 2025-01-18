Казахстан завоевал третье золото Универсиады

Казахстанский биатлонист Никита Акимов стал обладателем золотой медали Зимней Универсиады в Турине (Италия), сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации биатлона Казахстана.

Он победил в спринте на десять километров, продемонстрировав на двух огневых рубежах идеальную стрельбу. Казахстанец не допусти не единого промаха, и, несмотря на высокую конкуренцию, уверенно финишировал первым.

Таким образом, он принес Казахстану третье золото. Две золотые награды завоевала фристайлистка Анастасия Городко.

Еще по одному серебру в копилку сборной принесли фристайлисты Аяулым Амренова и Антон Бондарев. Паралыжник Денис Зинов завоевал два серебра. Еще один паралыжник Роман Курбанов принес стране две бронзы.

Отметим, что соревнования по 11 видам спорта проходят на двух кластерах стадионов, расположенных на территории метрополии города Турин и региона Пьемонт.

В них принимают участие более 1400 спортсменов, представляющих 43 национальных студенческих спортивных федераций. Казахстан представлен 103 атлетами.