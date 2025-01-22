Казахстан выиграл 12-ю медаль на Универсиаде-2025

Казахстанский биатлонист Кирилл Бауэр стал бронзовым призером зимней Универсиады-2025, проходящей в Турине (Италия), передают Vesti.kz.

Бауэр занял третье место в масс-старте на 15 километров, уступив лишь французу Натанаэлю Пекену и Карлу Гренланду из Швеции. Казахстанец преодолел дистанцию за 43:26,9 минуты, допустив четыре промаха и отстав от победителя на 33,8 секунды.

Другие представители Казахстана - Вадим Куралес стал шестым, Никита Акимов - седьмым, Ержанат Куандык - 19-м.

Для Казахстана эта медаль стала 12-й на Универсиаде-2025 и пятой бронзовой. Также в копилке сборной три золота и четыре серебра.