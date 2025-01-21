Казахстан за 6 секунд взял реванш и завершил победой Универсиаду-2025

Мужская сборная Казахстана по хоккею провела заключительный матч на зимней Универсиаде-2025, проходящей в Турине (Италия), передают Vesti.kz.

В матче за пятое место казахстанцы встречались с командой Чехии и одержали победу со счетом 5:2. В составе победителей шайбы забросили Олег Бойко (22-я минута), Бейбарыс Оразов (31-я), Денис Чапоров (44-я) и Семен Симонов, оформивший дубль за шесть секунд (54-я). У чехов отличились Джошуа-Джеймс Маха (27-я) и Йозеф Хасман (33-я).

Таким образом, по итогам турнира мужская сборная Казахстана заняла пятое место и взяла реванш у чехов за поражпение на групповом этапе.

Напомним, на групповом этапе казахстанские хоккеисты разгромили сборные Швеции (9:2) и Южной Кореи (7:1), но проиграли Канаде (3:4 по буллитам) и Чехии (1:3), а в четвертьфинале уступили сборной Словакии (1:2).

Чехия - Казахстан - 2:5 (0:0, 2:2, 0:3)

0:1 - 21:26 - Бойко (Гусейнов, Тютюньков)

1:1 - 26:32 - Мача (Коблизек)

1:2 - 30:40 - Буяльский

2:2 - 32:51 - Хасман (Кремлачек)

2:3 - 42:30 - Чапоров (Шульга)

2:4 - 53:39 - Симонов (Бейсембаев)

2:5 - 53:45 - Симонов (Большедворский)