Финальный успех, или сколько медалей завоевал Казахстан на Универсиаде

Сегодня, 23 января, в итальянском Турине на зимней Универсиаде мужская команда Казахстана по шорт-треку завоевала бронзовую медаль, передают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу Дирекции развития спорта МТС РК.

В эстафете на 5000 метров квартет в составе Динмухамедалдияра Тажибая, Санжара Жанысова, Айбека Темирхана и Валерия Клименко финишировал третьим.

Это 14-я медаль (из них 3 золотые, 4 серебряные и 7 бронзовых), завоеванная национальной сборной на этих Играх. В медальном зачете Казахстан находится на 12-м месте. В топ-3 входят Франция (40/18-8-14), Южная Корея (20/8-6-6) и Финляндия (15/8-3-4).

Закрытие Универсиады состоится сегодня в 00:00 по времени Астаны.

Состязания проходили по 11 видам спорта на двух кластерах стадионов, расположенных на территории метрополии города Турин и региона Пьемонт.

В них принимали участие более 1400 спортсменов, представляющих 43 национальных студенческих спортивных федераций.