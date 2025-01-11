Американский боец полусреднего веса UFC Колби Ковингтон (17-5) выразил уверенность в своей победе над действующим чемпионом дивизиона Белалом Мухаммадом (24-3-0-1). Он считает, что у него еще есть время для завоевания пояса, передают Vesti.kz.

"Ди Си (Даниэль Кормье) был чемпионом в 41 год. Мне всего 36. Нет ни одной причины, по которой я бы не мог стать чемпионом. Я могу легко побить Белала, это отличный бой для меня. Он не сможет меня перевести в партер", - цитирует слова Ковингтона X-аккаунт Combat.

Сейчас бывший временный чемпион Ковинтон занимает девятое место в рейтинге полусреднего веса UFC. Он идет на серии из двух поражений.

Отметим, что следующим претендентом на пояс является непобежденный казахстанец Шавкат Рахмонов (19-0).