Звездный боец UFC объявил о трехлетнем перерыве

Новости спорта MMA UFC
Вчера 15:30
©UFC

Бывший чемпион среднего веса UFC Исраэль Адесанья (24-3) не планирует возвращаться к боям в ближайшее время. 34-летний файтер обозначил сроки проведения своего следующего поединка, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В начале сентября новозеландский боец нигерийского происхождения проиграл в титульном поединке американцу Шону Стриклэнду (28-5). Так Адесанья во второй раз в карьере лишился чемпионского пояса UFC.

"Я получил так много сообщений, меня так часто отмечали в соцсетях. Хочется сказать: я не умер. Я не завершил карьеру. Успокойтесь, черт возьми! Я жив… 2027-й, ждите возвращения. Тогда с вами увидимся", - заявил он на YouTube-канале TheMacLife.

За свою карьеру в UFC Исраэль одержал 13 побед при трех поражениях. Сейчас он занимает первое место в рейтинге претендентов среднего веса, а также восьмую строчку в списке вне зависимости от весовой категории (P4P).

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
MMA UFC Новая Зеландия Нигерия

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 13:53
UFC
Макгрегор оценил нокдаун в бою Фьюри - Нганну
Сегодня , 10:36
UFC
Нганну высмеял Фьюри за нокдаун в главном бою вечера
Сегодня , 10:20
UFC
Экс-чемпион UFC отреагировал на исход боя Фьюри - Нганну
Сегодня , 10:00
UFC
Тайсон Фьюри - Фрэнсис Нганну. Лучшие моменты боя с нокдауном (Видео)
Сегодня , 09:42
UFC
"Нганну победил Фьюри". Известный промоутер хочет реванша
Сегодня , 08:03
UFC
Появилась реакция Усика на нокдаун Фьюри в бою с Нганну
Сегодня , 07:45
UFC
Нганну отправил Фьюри в нокдаун: бой завершился сенсацией
Вчера , 15:30
UFC
Звездный боец UFC объявил о трехлетнем перерыве
Вчера , 14:55
UFC
Представлен постер турнира UFC с участием Рахмонова
Вчера , 10:50
UFC
Сменит весовую категорию? Стали известны планы Рахмонова в UFC
© 2008 - 2023 ТОО «EML»