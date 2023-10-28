Звездный боец UFC объявил о трехлетнем перерыве

Бывший чемпион среднего веса UFC Исраэль Адесанья (24-3) не планирует возвращаться к боям в ближайшее время. 34-летний файтер обозначил сроки проведения своего следующего поединка, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В начале сентября новозеландский боец нигерийского происхождения проиграл в титульном поединке американцу Шону Стриклэнду (28-5). Так Адесанья во второй раз в карьере лишился чемпионского пояса UFC.

"Я получил так много сообщений, меня так часто отмечали в соцсетях. Хочется сказать: я не умер. Я не завершил карьеру. Успокойтесь, черт возьми! Я жив… 2027-й, ждите возвращения. Тогда с вами увидимся", - заявил он на YouTube-канале TheMacLife.

За свою карьеру в UFC Исраэль одержал 13 побед при трех поражениях. Сейчас он занимает первое место в рейтинге претендентов среднего веса, а также восьмую строчку в списке вне зависимости от весовой категории (P4P).