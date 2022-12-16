"Зловещая фигура". Шавката Рахмонова похвалили перед очередным боем в UFC

Сайт Sportskeeda.com отметил достижения казахстанского бойца смешанного стиля Шавката Рахмонова, выступающего в полусреднем дивизионе UFC, передает корреспондент Vesti.kz.

"Шавкат Рахмонов стал зловещей фигурой в полусреднем дивизионе UFC. Непобежденный казахский феномен может похвастаться исключительным профессиональным рекордом 16-0, причем все его победы были досрочными. "Номад" настолько разносторонен, насколько можно этого ожидать, и у него за плечами восемь нокаутов и восемь сабмишенов.

С момента подписания контракта с UFC в 2020 году Рахмонов уже одержал четыре победы, чтобы пробиться в топ-10 в полусреднем весе. Его последняя победа, доминирующее выступление над многолетним претендентом Нилом Мэгни, позволила ему подняться на 10-е место в рейтинге", - пишется в публикации.

Напомним, что свой следующий поединок Шавкат Рахмонов проведет 14 января, соперником станет американский боец Джефф Нил.

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