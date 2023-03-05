Заполненная казахами арена. Шавкат Рахмонов рассказал, когда и где готов подраться за пояс UFC

Новости спорта MMA UFC
Сегодня 12:50
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Казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов (17-0) поделился своими мыслями после победы над американцем Джеффом Нилом (15-5) на турнире UFC 285 в Лас-Вегасе (Невада, США). Он озвучил примерные даты своего возвращения в клетку, сообщает корреспондент Vesti.kz.

На пресс-конференции после турнира репортерам со всего мира было интересно задать вопросы "Номаду". Непобежденный полусредневес с удовольствием на них ответил.

- Как вы знаете, мой соперник провалил взвешивание, и я чувствовал эту разницу в клинче, он был очень тяжелый. Но я верю, что мои навыки лучше, поэтому я и победил.

- Как ты отреагировал на проваленное им взвешивание?

- Сначала я подумал, почему это не какие-то 300-400 грамм, а два килограмма. Это очень много для такого высокого уровня. Я был готов, как бы то ни было. В январе у нас с ним бой отменился, а после этого сколько месяцев я еще пахал. Я не мог просто так приехать в Лас-Вегас, ведь столько людей ждут моего боя.

- Ты настроен на Колби Ковингтона или титульный бой. Как думаешь, согласится ли он на поединок с тобой?

- В первую очередь сначала я хочу отдохнуть. Позже меня ждет месяц Рамадан, я буду держать пост. Потом посмотрим. Если дадут бой за пояс, то постараюсь вернуться быстрее. Было бы здорово провести титульный поединок в Абу-Даби (ОАЭ). Половина арены была бы заполнена казахскими фанатами.

- Победа над Нилом приблизила тебя к поясу?

- Конечно, Джеффа никто до меня не выигрывал досрочно в UFC. Я очень рад, что так получилось. Все решает только UFC, но октябрь в Абу-Даби был бы лучшим вариантом для меня.

- Ты уже тренировался с Камару Усманом. Станет ли он для тебя проблемой, если вы встретитесь в титульном поединке?

- У нас не было никаких проблем, мы лишь раз потренировались. Я смотрю на него как на соперника. Я готов встретиться с любым, кто будет стоять на пути к поясу.

- Как ты будешь праздновать победу?

- Тут, в Лас-Вегасе, есть казахские братья, мы встретимся и покушаем. Созвонюсь с родными, что еще?

- Полетишь ли ты в Лондон, чтобы поддержать Рафаэля Физиева?

- У меня нет визы в Великобританию, но это было бы классно. Рафаэлю желаю удачи, думаю, что он победит.

- Кто победит в бою между Гилбертом Бернсом или Хорхе Масвидалем?

- Бернс.

Напомним, что благодаря яркому выступлению Шавкат в третий раз в карьере удостоился бонуса в размере 50 тысяч долларов от UFC.

Фото: UFC

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Метки:
MMA UFC Рахмонов Шавкат Казахстан Физиев Рафаэль Масвидаль Хорхе Усман Камару США Лас-Вегас ОАЭ

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