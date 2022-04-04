Задай вопрос казахстанской звезде UFC Шавкату Рахмонову

©Vesti.kz, Турар Казангапов
Новости спорта MMA UFC
Сегодня 15:20

Спортивный портал Vesti.kz предоставляет уникальную возможность болельщикам - задайте свой вопрос Шавкату Рахмонову

27-летний боец выступает без поражений в самом популярном промоушене мира - UFC. Он уже входит в список топ-15 лучших полусредневесов американской организации. Многие эксперты со всего мира называют "Номада" восходящей звездой, а кто-то даже пророчит ему чемпионство.

Вопросы будут приниматься до 11 апреля. 

Обратите внимание!
Задать вопрос Шавкату Рахмонову можно только по этой ССЫЛКЕ.

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Метки:
Рахмонов Шавкат UFC MMA


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