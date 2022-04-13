"Заберу твою душу". Чимаев ответил сопернику после победы в UFC

Непобежденный шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев (11-0) обратился к Гилберту Бернсу (20-5), которого он одолел на турнире UFC 273, сообщает корреспондент Vesti.kz.

На номерном турнире Чимаев победил Бернса единогласным решением по итогам трех раундов - 29:28.

Ранее Бернс в интервью ESPN заявил, что мог дожать Чимаева в пяти раундах, но не смог сделать это из-за трехраундового поединка. Также Бернс добавил, что готов на реванш.

"В пятираундовом бою я заберу твою душу. Скоро увидимся, парнишка", - ответил ему Чимаев в своем Instagram.

После победы над Бернсом Чимаев взлетел в рейтинге UFC. До поединка Хамзат был 11-м номером полусреднего веса, тогда как Бернс занимал вторую строчку.

Теперь же Чимаев расположился на третьей позиции в рейтинге, а Бернс, опустившийся на две строчки, стал четвертым.

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