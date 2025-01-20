Я следующий. Звездный боец бросил вызов Махачеву

Бразильский легковес Чарльз Оливейра (35-10) не оставил без внимания победу чемпиона UFC Ислама Махачева (27-1) над Ренато Мойкано(20-6-1), сообщают Vesti.kz со ссылкой на Fightnewsinfo.

В своем заявлении Оливейра не только поздравил соперника, но и дал понять, что готов бросить вызов российскому чемпиону. Бразилец уверен: следующий поединок за титул в легком весе будет именно между ними.

"Это был отличный бой. Махачев - чемпион. Он сделал то, что должен был сделать. Но я следующий, он это знает. Чемпиона в легком весе зовут Чарльз Оливейра. Я готов к этому вызову", - сказал Оливейра.

Махачев в минувшие выходные в главном событии турнира UFC 311 в Инглвуде (штат Калифорния, США) он финишировал бразильца Ренато Мойкано в первом раунде и в четвертый раз защитил свой чемпионский пояс.

Напомним, в октябре 2022 года Махачев и Оливейра сошлись на UFC 280. В том поединке россиянин победил бразильца во втором раунде.

Отметим, что Оливейра занимает второе место в дивизионе легкого веса.