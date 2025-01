Махачеву "назначили" бой с Рахмоновым. Подробности

Бывший чемпион UFC в двух дивизионах, американский боец Генри Сехудо высказался о дальнейших перспективах обладателя пояса в легком весе россиянина Ислама Махачева (27-1), передают Vesti.kz.

По его мнению, Махачеву нужно перейти в полусредний вес и стать чемпионом в двух дивизионах.

Ранее появилась информация, что бой казахстанца Шавката Рахмонова (19-0) против действующего чемпиона UFC в полусреднем весе американца палестинского происхождения Белала Мухаммада (24-3) состоится в мае в рамках турнира UFC 315.

Причем они должны были подраться еще в декабре на UFC 310. Однако Белал слетел с поединка из-за проблем со здоровьем, а вышедший ему на замену ирландец Иэн Гэрри (15-1) уступил казахстанцу судейским решением по итогам пяти раундов.

Благодаря этому успеху Шавкат поднялся с третьего места на второе в рейтинге полусреднего дивизиона UFC.

Islam Makhachev NEEDS TO MOVE UP! #UFC311 👀



The #1 P4P King executed secured a slick takedown before luring his opponent into a D’Arce Choke trap and notched another dominant title defense.



Islam Makhachev should fight the winner of Belal Muhammad vs Shavkat Rakhmonov and look… pic.twitter.com/yedQOcFxpq