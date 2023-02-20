"Я курил кальян и тусил". Узбекский боец сделал признание об увольнении из UFC

Новости спорта MMA UFC
Сегодня 14:03
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Узбекский боец смешанных единоборств Сайдиокуб Кахрамонов поделился своими мыслями по поводу увольнения из сильнейшей лиги мира - UFC, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"К черту все, мне пришлось лететь на дебютный бой больше 20 часов, я не тренировался пять дней перед выходом в октагон. Между Узбекистаном и Лас-Вегасом 12 часов разницы во времени, и все равно я выиграл мой дебютный бой. Так что идите к черту, я лучший!

Да, я провалил весогонку, но я курил кальян, тусил по клубам и занимался всякой ерундой каждый день. Если ты умеешь драться - ты умеешь драться", - написал Кахрамонов в Twitter.

Напомним, что последний бой Кахрамонова состоялся в декабре прошлого года, в нем он потерпел поражение болевым приемом во втором раунде от россиянина Саида Нурмагомедова. В феврале он был уволен из американского промоушена.

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Метки:
UFC Узбекистан

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