"Я его не боюсь". Рахмонов - о перепалке с Чимаевым

Казахстанский боец Шавкат Рахмонов в интервью Sport24 высказался о перепалке с непобежденным представителем полусреднего дивизиона UFC шведом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Чимаев ранее оставил под постом Рахмонова комментарий: "Это кто еще за чурбан?" Позднее Хамзат заявил, что это была шутка, и выразил готовность провести с ним бой. Рахмонов, в свою очередь, подтвердил, что готов разобраться с ним в клетке или на улице.

"Понимаю, на эмоциях, наверное, написал. А так-то я его не боюсь, когда-то, может быть, встретимся. Покажем красивый бой. Удачи ему. Пускай готовится. Самый серьезный соперник в его жизни я буду", - сказал Рахмонов.

Напомним, Рахмонов следующий бой в UFC проведет против американца Нила Мэгни 26 июня в Лас-Вегасе (Невада, США). Поединок состоится в рамках турнира UFC Vegas 57.