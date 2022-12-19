"Выглядел лучше, но..." Назван ключевой недостаток Морозова в победном бою UFC

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Британский обозреватель портала MMA Sport Бен Смит прокомментировал корреспонденту Vesti.kz очередную победу казахстанского бойца легчайшего веса Сергея Морозова (19-5) в UFC. При этом специалист оценил его перспективы после этого успеха.

В минувшие выходные он решением судей взял верх над американцем Джурни Ньюсоном (10-4-0-1) на турнире в Лас-Вегасе (Невада, США). В то же время Морозов установил национальный рекорд по одному из ключевых показателей.

"Не впечатлен этой схваткой. Ощущение, что сражались два низкоуровневых бойца. Морозов выглядел лучше и победил заслужено. Однако если вспомнить то, как он действовал раньше в первых поединках в промоушене, то ощущается некий регресс. Он перестал удивлять и не показывает свою многофункциональность. Если он не добавит огоньку, то будет совсем скучно", - отметил Смит. 

Для Сергея это 19-я победа в профессиональной карьере и третий успех после пяти выступлений в UFC. Что касается Ньюсона, то это его четвертое поражение, а три из них он потерпел в этом промоушене. К слову, Морозов еще ни разу не побеждал досрочно в UFC.

Напомним, что это был первый бой для Морозова в UFC после подписания нового долгосрочного контракта с американской организацией.

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Метки:
Морозов Сергей UFC

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