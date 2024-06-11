А вы знали об этом? 25 иностранных бойцов UFC, которые приезжали драться в Казахстан

UFC - самая известная бойцовская лига мира, и именно к ней приковано основное внимание любителей смешанных единоборств со всего мира. Немало спортсменов, выступавших под эгидой этого промоушена, приезжали биться в Казахстан. Кто-то делал это до карьеры в UFC, а кто-то после.
Корреспондент Vesti.kz вспомнил бывших и действующих бойцов UFC, которые выступали в Казахстане. Всего мы насчитали более 30 атлетов, причем без учета казахстанцев и этнических казахов, и выделили 25 самых популярных из них для создания топа. Степень популярности оценивали по числу подписчиков в Instagram. Давайте узнаем, кто из бойцов UFC дрался в Казахстане.25. Валмир Лазаро (Бразилия)
Рекорд в UFC: 1-2 (2014-2015)
Где бился в Казахстане: WFCA в Астане (2017) и NAIZA в Алматы (2022)
Рекорд в Казахстане: 0-2 (проиграл Хусейну Халиеву и Магомеду Кабардиеву).
Кабардиев и Лазаро перед боем в 2022 году24. Тайсон Нэм (США)
Рекорд в UFC: 3-5 (2019-2023)
Где бился в Казахстане: AMC Fight Nights в Алматы (2018)
Рекорд в Казахстане: 0-1 (проиграл Жалгасу Жумагулову).
23. Григорий Попов (Россия)
Рекорд в UFC: 0-2 (2019-2019)
Где бился в Казахстане: NAIZA (2019, 2020)
Рекорд в Казахстане: 1-1 (победил Сержана Сапаргалиева, проиграл Елжану Алиаскару).
22. Таннер Босер (Канада)
Рекорд в UFC: 5-5 (2019-н.в)
Где бился в Казахстане: M-1 Global в Алматы (2019)
Рекорд в Казахстане: 0-0-1 (ничья с Зауром Гаджибабаевым).
21. Диего Брандао (Бразилия)
Рекорд в UFC: 6-4 (2011-2016)
Где бился в Казахстане: Alash Pride FC в Астане (2023)
Рекорд в Казахстане: 0-1 (проиграл Каршыге Даутбеку).
20. Брэд Катона (Канада)
Рекорд в UFC: 2-1 (2023-н.в.)
Где бился в Казахстане: BRAVE CF в Алматы (2021)
Рекорд в Казахстане: 1-0 (победил Баира Штепина).
19. Денис Тюлюлин (Россия)
Рекорд в UFC: 1-4 (2022-н.в.)
Где бился в Казахстане: M-1 Global в Алматы (2019)
Рекорд в Казахстане: 0-1 (проиграл Жану Петрику).
18. Нейт Ландвер (США)
Рекорд в UFC: 5-3 (2020-н.в.)
Где бился в Казахстане: M-1 Global в Атырау и Астане (2018, 2019)
Рекорд в Казахстане: 2-0 (победил Андрея Лежнева и Виктора Колесника).
17. Андерсон Дос Сантос (Бразилия)
Рекорд в UFC: 1-3 (2018-2021)
Где бился в Казахстане: WFCA в Астане (2017)
Рекорд в Казахстане: 0-1 (проиграл Саиду Нурмагомедову).
16. Люк Барнатт (Англия)
Рекорд в UFC: 3-3 (2013-2015)
Где бился в Казахстане: АСА в Алматы (2019)
Рекорд в Казахстане: 0-1 (проиграл Кори Хендриксу).
15. Герберт Бернс (Бразилия)
Рекорд в UFC: 2-3 (2020-н.в.)
Где бился в Казахстане: Titan FC в Алматы (2018)
Рекорд в Казахстане: 1-0 (победил Айбека Нурсеита).
14. Джефф Монсон (США)
Рекорд в UFC: 4-3 (2000-2002, 2006-2006)
Где бился в Казахстане: Alash Pride FC в Конаеве (2015)
Рекорд в Казахстане: 0-1 (проиграл Евгению Егембердиеву).
13. Икрам Алискеров (Россия)
Рекорд в UFC: 2-0 (2023-н.в.)
Где бился в Казахстане: BRAVE CF в Алматы (2017)
Рекорд в Казахстане: 1-0 (победил Руфата Асадова).
12. Хадис Ибрагимов (Россия)
Рекорд в UFC: 0-4 (2019-2020)
Где бился в Казахстане: M-1 Global в Алматы (2019) и Hardcore FC MMA в Алматы (2023)
Рекорд в Казахстане: 2-0 (победил Рафала Киянчука и Фернандо Родригеса).
11. Шамиль Гамзатов (Россия)
Рекорд в UFC: 1-1 (2019-2021)
Где бился в Казахстане: Nomad MMA в Караганде (2014)
Рекорд в Казахстане: 1-0 (победил Юрия Горбенко).
10. Саид Нурмагомедов (Россия)
Рекорд в UFC: 7-2 (2018-н.в.)
Где бился в Казахстане: WFCA в Астане (2017)
Рекорд в Казахстане: 1-0 (победил Андерсона Дос Сантоса).
9. Муин Гафуров (Таджикистан)
Рекорд в UFC: 0-2 (2023-н.в.)
Где бился в Казахстане: Alash Pride FC в Конаеве (2015)
Рекорд в Казахстане: 1-0 (победил Алекса Матруненока).
8. Ион Куцелаба (Молдова)
Рекорд в UFC: 6-9-1 (2016-н.в.)
Где бился в Казахстане: Alash Pride FC в Алматы (2013)
Рекорд в Казахстане: 0-0-0-1 (бой с Муродом Хантураевым был признан несостоявшимся из-за ошибочной остановки рефери).
7. Альберт Туменов (Россия)
Рекорд в UFC: 5-3 (2014-2016)
Где бился в Казахстане: АСА в Алматы (2019)
Рекорд в Казахстане: 1-0 (победил Беслана Ушукова).
6. Тагир Уланбеков (Россия)
Рекорд в UFC: 4-1 (2020-н.в.)
Где бился в Казахстане: AMC Fight Nights в Астане (2017 и 2018), а также Eagle FC в Атырау (2019)
Рекорд в Казахстане: 2-1 (победил Шаджа Хака, проиграл Жалгасу Жумагулову, победил Дениса Арауджо).
5. Лукас Мартинс (Бразилия)
Рекорд в UFC: 4-3 (2013-2016)
Где бился в Казахстане: BRAVE CF в Алматы (2021)
Рекорд в Казахстане: 0-1 (проиграл Олжасу Ескараеву).
4. Рафаэль Физиев (Азербайджан)
Рекорд в UFC: 6-3 (2019-н.в.)
Где бился в Казахстане: Titan FC в Алматы (2018)
Рекорд в Казахстане: 1-0 (победил Нуржана Туткаева).
3. Лиана Джоджуа (Грузия)
Рекорд в UFC: 1-3 (2019-2021)
Где билась в Казахстане: Alash Pride FC в Атырау (2016)
Рекорд в Казахстане: 0-1 (проиграла Замзагуль Файзоллановой).
2. Нурсултон Рузибоев (Узбекистан)
Рекорд в UFC: 2-1 (2023-н.в.)
Где бился в Казахстане: Alash Pride в Кызылорде (2014), Каскелене (2014), Конаеве (2014 и 2015), Алматы (2014 и 2021) и Шымкенте (2018), а также Nomad MMA в Караганде (2016)
Рекорд в Казахстане: 7-1 (победил Шамиля Рафикова и Кямрана Аббасова, проиграл Данияру Бабакулову, победил Азиза Ибрагимова, Эльшона Мухтарова, Владимира Катыхина, Султана Киялова и Эдуарда Арустамяна).
1. Валентина Шевченко (Кыргызстан)
Рекорд в UFC: 12-3-1 (2015-н.в.)
Где билась в Казахстане: KFP в Кокшетау (два боя в 2005-м)
Рекорд в Казахстане: 2-0 (победила Аллу Искаренову и Розу Калиеву).
Все они дрались в Алматы и Астане под эгидой таких организаций, как WFCA, Titan FC, M-1 Global, ACA, Alash Pride FC и OCTAGON.
Если бы мы учитывали казахстанских бойцов UFC, то общее количество спортсменов, дравшихся в Казахстане, превысило бы значение 40. Но и так понятно, что любой боец начинает свой путь дома, в родной стране, поэтому мы сделали акцент исключительно на зарубежных спортсменах.
Фото: NAIZA©️