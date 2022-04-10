"Вы меня обокрали". Петр Ян сделал заявление о поражении в реванше на UFC 273

Российский боец Петр Ян (16-3) прокомментировал свое поражение в титульном реванше на UFC 273 против американца Алджамейна Стерлинга (21-3), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Бой прошел в Джексонвилле (Флорида, США) и завершился в пользу Стерлинга судейским решением.

"Я считаю, что я выиграл этот бой! Вы меня обокрали! Я выиграл три раунда из пяти. Нужен реванш", - сказал россиянин.

Напомним, бойцы первый раз встречались в марте 2021 года, тогда Ян проводил первую защиту пояса и проиграл из-за дисквалификации после запрещенного удара в голову американцу, находившемуся в партере.

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