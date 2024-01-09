Второй номер UFC объявил бой против Рахмонова

Второй номер рейтинга полусреднего веса UFC американский боец смешанных единоборств (ММА Белал Мухаммад (23-3) заявил о готовности провести бой против непобежденного казахстанца Шавката Рахмонова (18-0), сообщают Vesti.kz.

"Когда я завоюю титул, я никому не дам пройти к титулу без очереди. Свою первую защиту я проведу против Шавката Рахмонова. Мы здесь чтобы творить историю и создавать наследие", - цитирует Мухаммда MMAnews.

Ранее чемпион UFC в полусреднем весе Леон Эдвардс (22-3) объявил, что будет защищать титул на турнире UFC 300, который пройдет в апреле в Лас-Вегасе (США). Мухаммад уверен, что именно он станет следующим претендентом на пояс.

"Я просто надеюсь, что Дана Уайт (президент UFC) выжидает подходящий момент, чтобы сделать один из своих эпичных анонсов, - сказал Белал. - Я думаю, на этот раз все наконец-то случится. И я чувствую, что готов к этому. Он (Эдвардс) сказал, что хочет драться на UFC 300. В этом есть смысл, но ничего не утверждено, пока я не получил контракт. Как только это произойдет, я буду удовлетворен. А пока я знаю лишь то, что мне сказал Дана. Я следующий. Дана - не такой человек, который пойдет против своего слова. Так что мы просто ждем, когда все будет финализировано".

Рахмонов выбрал следующего соперника в UFC

35-летний Мухаммад не проигрывает десять боев подряд, в последнем поединке победив единогласным судейским решением Гилберта Бернса.

29-летний Рахмонов не знает поражений и идет на серии из шести досрочных побед в UFC, последнюю из которых одержал в противостоянии со Стивеном Томпсоном, финишировав американца удушением во втором раунде. "Номад" идет третьим в рейтинге.

UFC "анонсировал" титульный бой Рахмонова