Втайне от UFC вел переговоры: боец с рекордом 13-0 угодил в неприятности

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©instagram.com/mokaev_muhammad

Бывший боец UFC Мухаммад Мокаев (13-0), представляющий Великобританию, попал в аварию недалеко от Хасавюрта, передают Vesti.kz.

По информации Mash, он ехал вместе с другом к своей семье. Машина файтера улетела в кювет после столкновения - левое крыло и колесо смяло, лобовое стекло треснуло, задняя часть сохранилась. Очевидцы вытащили бойца из салона - он попросил их не фотографировать его.

В прошлом году Мокаев попросил президента UFC Дану Уайта удалить из его био слово "Россия", оставить только название республики и его родного города. Он публично заявил, что Дагестан - это не Россия.

Этим летом его выгнали из UFC за то, что втайне вел переговоры с другой организацией.

Последний бой в американском промоушене Мокаев провел 28 июля, когда победил португальца ангольского происхождения Манеля Капе (19-7).

Метки:
UFC MMA Дагестан ДТП

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