Возвращение близко? Шавкат Рахмонов будет на ноябрьском турнире UFC

Казахстанский боец полусреднего веса UFC Шавкат Рахмонов (19-0) планирует посетить ноябрьский турнир американского промоушена в Дохе (Катар), где выступит его одноклубник и соотечественник Асу Алмабаев (24-3), передают Vesti.kz.

Тренер рассказал о планах Рахмонова

Об этом рассказал тренер команды DarTeam Эдуард Базров. По словам специалиста, Рахмонов, который уже приступил к подготовке к возвращению в октагон после тяжёлой травмы, намерен поддержать товарища по команде на ивенте в Катаре.

— Можете ли вы подсказать, будет ли Шавкат в этот раз в углу Асу или он уже сосредоточен на собственной подготовке? Судя по его последнему посту в соцсетях, он тоже активно тренируется и готов вернуться в октагон.

"Не могу сказать точно, будет Шавкат в углу или нет, но в Катар приехать должен", — сказал Базров в интервью Tengri Sport.

Что случилось с Шавкатом Рахмоновым?

Последний бой Рахмонов провёл в декабре 2024 года. Тогда казахстанец победил ирландца Иэна Гэрри единогласным решением судей и сохранил беспроигрышный рекорд.

После поединка боец столкнулся с проблемами колена и надолго выбыл из строя. В начале 2026 года, когда ожидалось его возвращение, стало известно о рецидиве травмы, из-за которого сроки восстановления пришлось пересмотреть.

Ранее Шавкат Рахмонов прервал молчание и сделал заявление после травмы.

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Алмабаев готовится к битве с японцем

Напомним, турнир UFC в Дохе состоится в ночь с 21 на 22 ноября. В рамках шоу Алмабаев встретится с японцем Кёдзи Хоригути (36-6), занимающим седьмое место в медиа-рейтинге наилегчайшего дивизиона. Сам казахстанец располагается на шестой строчке.

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