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Экс-соперник Рахмонова и Махачева получил главный бой в UFC

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Экс-соперник Рахмонова и Махачева получил главный бой в UFC Октагон UFC. Фото: Vesti.kz/Турар Казангапов©

Ирландский боец полусреднего веса UFC Иэн Гэрри (17-2) возглавит турнир в Саудовской Аравии, который запланирован на 5 декабря. Его соперником будет украинский файтер Ярослав Амосов (30-1), сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Ирландский боец полусреднего веса UFC Иэн Гэрри (17-2) возглавит турнир в Саудовской Аравии, который запланирован на 5 декабря. Его соперником будет украинский файтер Ярослав Амосов (30-1), сообщает корреспондент Vesti.kz.

По информации инсайдера Realkevink, поединок между ними будет рассчитан на пять раундов.

Для Гэрри это будет первый бой с августа, когда он проиграл решением чемпиону Исламу Махачеву (29-1). Ещё одно поражение в карьеру Иэна случилось в декабре 2024-го от казахстанца Шавката Рахмонова (19-0).

Что касается Амосова, то он провёл в UFC два поединка, и оба выиграл сдачей соперника.

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