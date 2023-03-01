Войдет в топ-5? Рахмонов узнал цену победы в следующем бою в UFC

Журналист портала mmadna.nl Марсел Дорф в беседе с корреспондентом Vesti.kz назвал противостояние казахстанского бойца Шавката Рахмонова (16-0) с американцем Джеффом Нилом (15-4) одним из самых ожидаемых. Эксперт отметил, что успех в битве станет ключевым для дальнейшего развития каждого из оппонентов.

Противостояние пройдет в ночь на 5 марта на "Apex-Арене" в Лас-Вегасе (Невада, США) и войдет в главный кард турнира.

"Победа над Джеффом может закинуть Рахмонова в топ-5 рейтинга. Это важнейший бой в его карьере. Казахстанец выглядит потрясающе. Он будет фаворитом противостояния по большинству параметров. С другой стороны, для Джеффа это шанс доказать свой претендентский статус. Яркий финиш жесткого непобежденного финишера однозначно прибавит ему бонусов. Эта схватка обещает быть самой ожидаемой из всех, что предстоит в ближайшее время. Нас ждет зрелище", - отметил Дорф.

В последнем бою Рахмонов нанес поражение американцу Нилу Мэгни. В текущем рейтинге полусреднего веса UFC казахстанец вместе с Висентом Луке делит девятую строчку, а его будущий соперник - шестую.

Опубликован полный кард турнира UFC 285 с участием Шавката Рахмонова