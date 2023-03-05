"Вот это война!". Появилось видео реакции главы UFC на досрочную победу Шавката Рахмонова

Новости спорта MMA UFC
Сегодня 11:41
©ufc.com

Президент UFC Дана Уайт одним из первых поздравил казахстанца Шавката Рахмонова (17-0) с очередной победой в промоушене, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В рамках турнира UFC 285 на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (Невада, США) Номад досрочно победил американца Джеффа Нила (14-5). Казахстанец выиграл сабмишеном в третьем раунде.

На выходе из октагона Шавката уже ждал глава UFC. "Это была настоящая война. Поздравляю. Невероятный бой", - сказал Уайт, на что казахстанец ответил: "Спасибо".

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Добавим, что для Рахмонова это 17-я победа в 17 боях в ММА (пять в UFC). Причем казахстанец все свои поединки завершил досрочно. Также Шавкат стал первым бойцом, которому удалось финишировать Нила в UFC.

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Метки:
Рахмонов Шавкат Казахстан UFC

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