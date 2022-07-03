Волкановски разгромил Холлоуэя в титульном поединке на UFC 276

В Лас-Вегасе (Невада, США) завершился третий бой между полулегковесами Александром Волкановски (25-1) и Максом Холлоуэем (23-7). Поединок, имевший статус соглавного события турнира UFC 276, продлился все пять раундов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Титульный поединок в полулегкой весовой категории завершился победой Волкановски единогласным решением судей - 50:45. Он полностью перебил оппонента как по общему числу попаданий, так и по акцентированным ударам - 185:95.

Для 33-летнего австралийца это четвертая успешная защита пояса. Теперь он ведет в личном противостоянии у 30-летнего Холлоуэя со счетом 3-0.

Впервые два бойца встретились в декабре 2019-го, и на тот момент американец еще был чемпионом. В итоге Волкановски совершил апсет, победив единогласным решением. Летом 2020-го австралиец во второй раз одержал верх над Максом, выиграв раздельным решением.

Затем спортсмены одержали по две победы над другими соперниками и встретились в третий раз. Таким образом, трилогия завершилась всухую в пользу Волкановски.

Для Александра это 22-я победа подряд, и теперь в UFC у него 12-0. Что касается Холлоуэя, то у него четыре поражения в последних семи поединках, и три из них - от Волкановски. Ранее Александр заявлял, что не прочь подняться в легкую весовую категорию.

Ранее на этом же турнире произошла сенсация с жестким нокаутом.

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