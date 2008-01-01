"Вместо Хави я бы Зидана поставил". Хабиб высказался о сборной всех времен и сделал прогноз на матчи ЛЧ

Чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов высказал свое мнение о футбольной сборной всех времен, которую составило французское издание France Football с помощью голосования, сообщают Vesti.kz.

Напомним, место в воротах занял голкипер сборной СССР Лев Яшин. Также в состав дрим-тим вошли защитники Кафу (Бразилия), Франц Беккенбауэр (ФРГ) и Паоло Мальдини (Италия). Из полузащитников всех времен были выбраны немец Лоттар Маттеус, аргентинец Диего Марадона, испанец Хави Эрнандес и бразилец Пеле. А лучшими форвардами стали аргентинец Лионель Месси, бразилец Роналдо и португалец Криштиану Роналду.

"Вместо Хави я бы Зидана поставил. Вместо Беккенбауэра - Серхио Рамоса. И тренером - дель Боске", - написал Хабиб в своем Instagram.

Также он сделал свой прогноз на Лигу чемпионов, предсказав победителей в парах 1/8.

"Я думаю, справа от вас которые, все пройдут. Заскриньте и посмотрим", - написал Хабиб.

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