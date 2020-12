Названы лучшие футболисты всех времен

Авторитетное французское издание France Football представило команду мечты - сборную лучших футболистов всех времен.

Место в воротах символической сборной занял голкипер сборной СССР Лев Яшин. Лучшими защитниками в истории признаны бразилец Кафу, представитель ФРГ Франц Беккенбауэр и итальянец Паоло Мальдини.

Полузащиту дрим-тим представляют немец Лоттар Маттеус, аргентинец Диего Марадона, испанец Хави Эрнандес и бразилец Пеле.

Лучшими форвардами издание назвало аргентинца Лионеля Месси, бразильца Роналдо и португальца Криштиану Роналду.

⭐After the votes of 140 journalists from all around the world, here is the #BOdreamteam with 11 best players of all time ! ⭐ pic.twitter.com/FsKAoSyGZL — France Football (@francefootball) December 14, 2020

Издание сформировало команду по схеме 3-4-3. Победителей в номинациях определило жюри из 140 журналистов, участвующих в голосовании за "Золотой мяч".