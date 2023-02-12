Видео лучших моментов турнира UFC 284 с главным боем Махачев - Волкановски

В Перте (Австралия) состоялся масштабный турнир UFC 284, в его главном событии встретились россиянин Ислам Махачев (24-1) и местный боец Александр Волкановски (25-2), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Поединок вместил в себя отведенные пять раундов, по итогам которых судьи отдали победу Махачеву. С судейскими записками можно ознакомиться здесь.

Таким образом Махачев успешно провел первую защиту титула в легком весе. Свой пояс он завоевал в октябре прошлого года, когда одержал досрочную победу над бразильцем Чарльзом Оливейрой.

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