Видео лучших моментов турнира UFC 284 с главным боем Махачев - Волкановски

В Перте (Австралия) состоялся масштабный турнир UFC 284, в его главном событии встретились россиянин Ислам Махачев (24-1) и местный боец Александр Волкановски (25-2), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Поединок вместил в себя отведенные пять раундов, по итогам которых судьи отдали победу Махачеву. С судейскими записками можно ознакомиться здесь.
Таким образом Махачев успешно провел первую защиту титула в легком весе. Свой пояс он завоевал в октябре прошлого года, когда одержал досрочную победу над бразильцем Чарльзом Оливейрой.
Хабиб поседел из-за боя Махачева на UFC 284
UFC Russia представил видео лучших моментов ивента UFC 284:
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