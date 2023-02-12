Ислам Махачев победил Александра Волкановски в чемпионском бою UFC 284

В Перте (Австралия) состоялся главный бой турнира UFC 284, в котором бились россиянин Ислам Махачев (24-1) и местный боец Александр Волкановски (25-2), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Бой продлился все пять раундов, по итогам которых судьи отдали победу Махачеву.

Поединок вышел захватывающим и проходил как в стойке, так и в "партере". В его ходе соперники то взрывались, чем, несомненно, радовали публику, то брали небольшую паузу. Очень сложный бой выдался для Махачева, у которого не все получалось - и все из-за топового уровня оппонента. Тем не менее он победил и защитил титул чемпиона UFC в легком весе.

Отметим, что Махачев завоевал свой пояс в октябре прошлого года, когда во втором раунде ручным треугольником одолел бразильца Чарльза Оливейру.

При этом Волкановски остается чемпионом американского промоушена в полулегком весе.

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