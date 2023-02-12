Хабиб поседел из-за боя Махачева на UFC 284

Бывший чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов поздравил соотечественника Ислама Махачева с победой в бою с австралийцем Александром Волкановски, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Занимательный диалог получился у них по видеосвязи. Приводим самые яркие выдержки из их разговора.

Ислам: "Если бы ты был, было бы легче, 100 процентов! Я же не с прохожим дрался, тоже лучший боец мира".

Хабиб: "Самое главное, все позади".

Из команды Ислама: "Поседел, да?".

Хабиб: "Конечно, поседел".

Напомним, бой Махачева и Волкановски прошел в Перте (Австралия) и стал главным событием турнира UFC 284. Ислам победил судейским решением (48-47, 49-46, 48-47) и этим самым защитил свой титул чемпиона UFC в легком весе.

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