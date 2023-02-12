Появились судейские записки боя Махачев - Волкановски 

В Перте (Австралия) состоялся главный бой турнира UFC 284, в котором российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев (24-1) успешно провел первую защиту титула в легком весе, победив местного файтера Александра Волкановски (25-2), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Бой продлился все пять раундов, по итогам которых судьи отдали победу Махачеву.
Ниже приведены судейские записки. Как видно, Ислам выиграл 48-47,49-46, 48-47.
Напомним, что Махачев завоевал пояс в октябре прошлого года, когда во втором раунде ручным треугольником победил бразильца Чарльза Оливейру.
Что касается Волкановски, то он остается чемпионом американского промоушена в полулегком весе.
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