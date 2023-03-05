Видео финиша, или как Шавкат Рахмонов досрочно победил топового бойца UFC

Новости спорта MMA UFC
Сегодня 11:03
©ufc.com

Казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов (17-0) одержал досрочную победу над американцем Джеффом Нилом (15-5), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Их поединок состоялся в основном карде турнира UFC 285 на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (Невада, США) и закончился досрочной победой "Номада". Казахстанец выиграл сабмишеном в третьем раунде.

Для Рахмонова это 17 победа в 17 профессиональных поединках. Все свои бои он завершил досрочно, в том числе пять в UFC. Кроме того, Шавкат стал первым бойцом, которому удалось финишировать Нила в UFC.

Стал известен гонорар Шавката Рахмонова за бой с топовым бойцом UFC

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Рахмонов Шавкат Казахстан UFC

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 10:51
UFC
"Готовься, я иду к тебе!". Рахмонов пригрозил топовым бойцам и чемпиону UFC
Сегодня , 10:36
UFC
17-0! Шавкат Рахмонов финишировал соперника в самом сложном бою в UFC
Сегодня , 09:45
UFC
Угрожавший Чимаеву боец ярко дебютировал в UFC
Сегодня , 09:00
UFC
Стал известен гонорар Шавката Рахмонова за бой с топовым бойцом UFC
Сегодня , 07:50
UFC
Рахмонов узнал хорошие новости перед своим поединком на UFC 285
Сегодня , 07:24
UFC
Таджикский боец шокировал непобежденного соперника в своем дебюте в UFC
Вчера , 20:20
UFC
Почему удалось спасти бой Шавката Рахмонова на UFC 285: вскрылась важная деталь
Вчера , 19:12
UFC
Появилось видео реакции Шавката Рахмонова на провальное взвешивание соперника
Вчера , 18:30
UFC
UFC выступил с сообщением о Шавкате Рахмонове
Вчера , 17:36
UFC
Рэпер Дрейк поставил полмиллиона долларов на бывшего двукратного чемпиона UFC
© 2008 - 2023 ТОО «EML»