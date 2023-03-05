Видео финиша, или как Шавкат Рахмонов досрочно победил топового бойца UFC

Казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов (17-0) одержал досрочную победу над американцем Джеффом Нилом (15-5), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Их поединок состоялся в основном карде турнира UFC 285 на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (Невада, США) и закончился досрочной победой "Номада". Казахстанец выиграл сабмишеном в третьем раунде.

Для Рахмонова это 17 победа в 17 профессиональных поединках. Все свои бои он завершил досрочно, в том числе пять в UFC. Кроме того, Шавкат стал первым бойцом, которому удалось финишировать Нила в UFC.

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