Видео боя, или как уроженец Казахстана нокаутировал бразильца на турнире UFC

Предлагаем вашему вниманию видео победного боя кыргызского бойца Рафаэля "Атамана" Физиева, являющегося уроженцем Казахстана, на турнире UFC 256 в Лас-Вегасе (США), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Он встречался с бразильцем Ренато Мойкано и мощно нокаутировал его уже в первом раунде.

В со-главном событии этого турнира состоится возвращение американца Тони Фергюсона, который в мае проиграл Джастину Гэтжи. Его соперником станет бразилец Чарльз Оливейра.

Возвращение Фергюсона, поединок уроженца Казахстана и чемпионский бой в весе Жумагулова. Что смотреть на этих выходных в UFC?