Возвращение Фергюсона, поединок уроженца Казахстана и чемпионский бой в весе Жумагулова. Что смотреть на этих выходных в UFC?

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Утром 13 декабря по казахстанскому времени в Лас-Вегасе (США) пройдет номерной турнир UFC 256, включающий в себя титульный поединок за пояс в наилегчайшем весе, в котором выступает казахстанец Жалгас Жумагулов (16-4). Корреспондент Vesti.kz разобрал предстоящий турнир и выделил наиболее интересные противостояния.
Самый молодой боец в истории UFC возвращается в клетку
Американец Чейз Хупер (9-1-1) дебютировал в лиге в декабре прошлого года в возрасте 20 лет и трех месяцев. Установил рекорд и в дебютном же бою победил соперника, который почти на 12 лет старше. В июне текущего года Хупер провел свой второй поединок в UFC. Однако в этот день Чейзу было суждено проиграть впервые в своей профессиональной карьере. Судейским решением он уступил 32-летнему Алексу Касересу (17-12-0-1).
На турнире UFC 256 Хупер откроет турнир поединком против 34-летнего Питера Барретта (11-4). Соперник Чейза дебютировал в UFC летом этого года, проиграв единогласным решением Юссефу Залалу (10-3). Хупер, несмотря на отсутствие больших достижений, уже является более-менее популярным файтером в ростере организации. Плюс ко всему он все еще молод, а у руководства UFC явно есть на него планы, поэтому вряд ли результат этого боя как-то повлияет на его дальнейшую карьеру. Но вот Барретту нужно обязательно побеждать, так как мало кто из бойцов сумел сделать себе хорошую карьеру в промоушене после двух поражений на старте.
Станет ли этот бой последним для Свонсона?
37-летний американец Каб Свонсон (26-11) уже давно преодолел свой лучший отрезок карьеры, но все еще продолжает биться. Еще в октябре прошлого года казалось, что карьера Каба в UFC будет завершена. Тогда он шел на серии из четырех поражений подряд и собирался выйти в октагон против непобежденного Крона Грейси (5-1). Но единогласным решением судей Свонсон победил и добыл первую викторию за два с половиной года. В этом году Свонсон еще не дрался, но в воскресное утро старина Каб выйдет в клетку, чтобы сразиться с соотечественником Даниэлем Пинедой (27-13-0-2).
Пинеда в своем последнем бою вернулся в UFC. Ранее Даниэль выступал в промоушене в период с 2012 по 2014 годы. В этом году он вернулся в лучшую лигу мира, вырубив локтями бразильца Герберта Бернса (11-3). После такого яркого камбека 35-летний Даниэль заряжен на продолжение побед. В последний раз Пинеда проигрывал в августе 2017 года.
Экс-чемпион в тяжелом весе выходит в октагон с серией из трех поражений
36-летний тяжеловес из Бразилии Джуниор Дос Сантос (21-8) девять лет назад был чемпионом организации в своем дивизионе. Лучшие годы "Цыгано" уже далеко позади, но он продолжает входить в топ-10 рейтинга тяжеловесов UFC. Сейчас у Джуниора неприятная серия из трех поражений подряд. За последние полтора года Дос Сантос проиграл нокаутом и Фрэнсису Нганну (15-3), и Кертису Блэйдсу (14-2-0-1), и Жаирзиньо Розенстрайку (11-1).
Теперь соперником бывшего чемпиона будет непобежденный Сирил Гейн (6-0). В UFC-карьере француза уже три победы. Бой будет нелегким, ведь ранее Гейн ни разу не бился с бывшими чемпионами. Но и для Дос Сантоса вызов не обещает быть легким. Гейн, не знающий поражений, будет сверхмотивирован, чтобы добиться победы и взлететь в рейтинге.
Легковес из Кыргызстана идет за третьей победой кряду
Рафаэль "Атаман" Физиев (8-1), родившийся в Казахстане (Кордайский район Жамбылской области), проведет свой бой с некогда топовым полулегковесом Ренато Мойкано (14-3-1), который некоторое время назад поднялся в легкий дивизион. Для Физиева это будет попытка заработать третью победу подряд. Что же касается Мойкано, то бразилец в этом году прервал серию из двух поражений, победив сабмишеном в первом раунде боснийца Дамира Хаджовича (13-6). Бой будет интересным и одним из самых непредсказуемых в карде.
Возвращение "Эль Кукуя" после разгромного поражения от Гэтжи
Легковес Тони Фергюсон (25-4) разделит клетку с бразильцем Чарльзом Оливейрой (29-8-0-1) в со-главном событии вечера. Для обоих файтеров это будет второй бой в текущем году. Тони в мае проиграл претендентский поединок Джастину Гэтжи (22-3), а Оливейра в марте победил Кевина Ли (18-6). Любопытно, что бой Чарльза и Ли возглавил последний турнир UFC перед мировым карантином, этот ивент стал первым, который прошел без зрителей. А бой Тони и Гэтжи возглавил первый турнир после возвращения UFC спустя почти два месяца.
Миру уже известна абсолютно оригинальная техника Фергюсона, но единственным в своем роде можно назвать и Оливейру. Именно Чарльз является рекордсменом в истории UFC по количеству побед приемами - 14 успешных сабмишенов. Доля его досрочных побед превышает 90 процентов. Сейчас бразилец идет на серии из семи побед, он не проигрывает больше трех лет. В рейтинге легковесов Фергюсон идет на третьем месте, а Оливейра занимает седьмую строчку.
Чемпион-рекордсмен в весе Жумагулова
Пару недель назад мы писали о намечающемся рекордеДейвесона Фигейредо (20-1). Теперь до его официального установления осталось менее двух суток. Соперником бразильца, который выйдет защищать свой чемпионский пояс во второй раз за три недели, будет мексиканец Брэндон Морено (18-5-1). Но если вы удивлены, что бразилец выходит драться с такой частотой, то отметим, что и Морено дрался на том же самом турнире в ноябре. У обоих файтеров имеется беспроигрышная серия из пяти боев. Но на счету действующего чемпиона Фигейредо пять побед, а вот у претендента Морено - четыре выигрыша и один ничейный исход.
Несмотря на пять поражений в карьере Морено, отметим, что три из них Брэндон потерпел еще до достижения 20-летнего возраста. За последние семь лет у Брэндона всего две неудачи, обе были в UFC более трех лет назад. Фигейредо же выступает в лучшей лиге мира уже три с половиной года. За это время он провел десять боев, проиграв лишь раз, Жуссьеру Формиге (23-8).
Полный кард турнира выглядит следующим образом:
Предварительный кард турнира начнется в воскресенье, 13 декабря, в 05:30 по времени Нур-Султана. Начало главного карда запланировано на 09:00.
Напомним, что в воскресенье вечером на турнире АСА 115 в Москве выступят два казахстанца.
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