Ветеран армии США, карьера полицейского и рекорды в UFC, или кому бросил вызов Рахмонов

Автор: Димаш Тулегенов

34-летний полусредневес UFC Нил Мэгни (26-8) может стать первым американским соперником в карьере непобежденного казахстанца Шавката Рахмонова (15-0). В среду "Номад" бросил вызов опытному файтеру, и теперь в мире ММА говорят о потенциальном поединке между ними. Корреспондент Vesti.kz рассказал подробнее о Мэгни и его профессиональной карьере.

Мэгни родился в Бруклине (Нью-Йорк, США). Он имеет гаитянское и доминиканское происхождение. В 12-летнем возрасте вместе с семьей Нил переехал в штат Иллинойс, где прошла его юность и молодость. Известно, что Мэгни служил в армии и даже является ветераном, так как проходил службу в Кувейте.

Он оставил армейское дело лишь после попадания в UFC. Также известно, что перед тем, как дебютировать в ММА, перед Нилом стоял выбор - быть профессиональным бойцом либо стать полицейским. В итоге Мэгни стал мастером смешанных единоборств.

Этот боец является обладателем коричневого пояса по бразильскому джиу-джитсу, однако большинство своих побед он одержал решением - 16. Также он оформил семь нокаутов и трижды побеждал сабмишенами. Четыре раза он уступил сдачей, еще по два раза - решением и нокаутом.

В августе 2010-го, в возрасте 23 лет, Мэгни дебютировал в ММА среди профессионалов. За первые девять месяцев он одержал шесть побед подряд, четыре из которых стали досрочными. Следующим летом Нил потерпел первое поражение в карьере, попавшись на удушение "гильотиной" на турнире Combat USA.

В 2012-м он одержал еще одну победу, а затем стал участником одного из крупнейших ММА-шоу - The Ultimate Fighter (TUF). В нем американец дошел до полуфинала, но, несмотря на поражение нокаутом, оставил хорошее впечатление. Это позволило ему подписать контракт с UFC.

Но карьера в известнейшем промоушене начиналась для Нила тревожно. Сначала он добыл победу решением над Джоном Мэнли, но затем проиграл два следующих противостояния. Следом Мэгни достиг серии в семь побед кряду, в том числе одолев Гасана Умалатова и Тима Минса.

В августе 2015 года Мэгни добрался до поединка с известным бразильским мастером джиу-джитсу Дэмианом Майей, которому проиграл удушением во второй пятиминутке. Позже он также проигрывал досрочно небезызвестным Рафаэлю Дос Аньосу и Сантьяго Понзиниббио.

В последние годы Мэгни побеждал таких оппонентов, как Келвин Гастелум, Карлос Кондит, Ли Джинглианг, Робби Лоулер, Джефф Нил и других. Сейчас в рейтинге полусредневесов Нил занимает девятое место, в то время как Шавкат расположился на 15-й строчке.

Мэгни не раз изъявлял желание подраться с Хамзатом Чимаевым, однако теперь швед чеченского происхождения "перепрыгнул" через Нила и встретится со вторым номером рейтинга Гилбертом Бернсом. Вряд ли после такой вывески "Борза" заинтересует поединок с Мэгни.

Поэтому этим воспользовался Рахмонов. Боец, внушающий страх в других, бросил вызов файтеру, ранее желавшему подраться с еще одним "зверем" дивизиона до 77 килограммов. Все вполне логично.

У Нила есть несколько интересных рекордов в UFC. Во-первых, у него больше всего побед решением в истории полусреднего веса - 13. Во-вторых, у него 19 побед в дивизионе, и по этому показателю он делит лидерство с Джорджем Сен-Пьером. В-третьих, он провел в клетке UFC больше пяти часов и 34 минут - это рекорд в весе до 77 килограммов.

На его счету есть три бонуса за лучшее выступление вечера на турнирах UFC, а еще одно поощрение за лучший бой ивента. В 2014-м он одержал пять побед за календарный год, и это по-прежнему один из самых ярких показателей в истории промоушена.

Несмотря на высокий рейтинг и большой опыт в UFC, у Мэгни не такая большая популярность. Его поединки редко бывают очень интересными и зрелищными. Но для Рахмонова это отличный вариант. Ведь победа над Мэгни автоматически поднимет казахстанца сразу на шесть-семь строчек в рейтинге, и это как минимум.

Отметим, что к текущему моменту ответа от Мэгни на вызов Рахмонова не было.

"Собери я*ца в кулак и прими бой!". Шавкат Рахмонов сделал дерзкий вызов