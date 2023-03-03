"Веcь Казахстан думает, что я помешалась". Горячая фанатка снова высказалась о Рахмонове

Новости спорта MMA UFC
Вчера 23:56
©instagram.com/laura_sanko

Журналистка UFC Лора Санко, главная фанатка Шавката Рахмонова, смотрела за его взвешиванием в казахском головном уборе - тымақ, сообщают Vesti.kz.

Как известно, в нем Рахмонов выходит на свои бои под эгидой американского промоушена.

"Знаете, что странно. Весь Казахстан в интернете пишет, что я помешалась на нем. Да, я одержима, но его боевыми качествами", - прокомментировала Санко взвешивание Шавката.

К слову, казахстанец успешно уложился в лимит своего веса, показав 77,5 килограмма.

В рейтинге полусредневесов UFC Нил занимает седьмое место, Рахмонов - девятое.

Напомним, турнир UFC 285 в Лас-Вегасе (штат Невада, США) возглавит поединок американца Джона Джонса против француза Сирила Гана. На кону будет стоять вакантный титул чемпиона в тяжелом весе.

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Метки:
Рахмонов Шавкат Казахстан UFC

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