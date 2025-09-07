В UFC высказались о следующем сопернике Чимаева

Комментатор UFC Джо Роган поделился своим мнением о том, кто может стать следующим соперником непобеждённого чемпиона среднего веса Хамзата Чимаева (15-0), передают Vesti.kz.

— "Интересно, кто же выйдет против Хамзата следующим? Думаю, многое будет зависеть от исхода боя Ренье де Риддера и Энтони Эрнандеса — это действительно серьёзное противостояние.

А дальше возникает вопрос: кто ещё стоит в очереди вместе с ними и Имавовым? Кто, кроме Хамзата, сейчас является яркой звездой дивизиона? Шон Стрикленд, безусловно, один из таких бойцов.

Остаётся лишь понять, сможет ли он вернуться в октагон и в каком статусе. Дадут ли ему сразу бой за пояс или придётся провести пару поединков, чтобы доказать своё право? Ведь известно, что он выходил на реванш против дю Плесси, имея стафилококковую инфекцию", — цитирует слова Рогана Bloody Elbow.

Напомним, 17 августа на турнире UFC 319 в Чикаго Хамзат Чимаев завоевал чемпионский пояс, победив южноафриканца Дрикуса дю Плесси. Поединок продлился все пять раундов и завершился единогласным решением судей в пользу Чимаева.