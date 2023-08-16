В UFC выбрали топового соперника для Рахмонова

Ирландский боец UFC Иан Гарри поделился мнением о том, с кем бы мог провести бой его партнер по тренировкам казахстанец Шавкат Рахмонов, сообщают Vesti.kz.

У "Номада" недавно сорвался бой с американцем Келвином Гастелумом, который должен был состояться в сентябре в Лас-Вегасе. Сейчас команда Рахмонова ищет нового соперника. На этом фоне Иан назвал имена нескольких кандидатов на бой с казахстанцем, с которым он вместе тренируется в зале Kill Cliff FC в США.

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"Бой с Келвином Гастелумом был логичным вариантом для Шавката. Шавкат - крутой чел. Он очень-очень хороший боец. Есть много людей, в бою с которыми я бы хотел его увидеть. Хотелось бы посмотреть поединок Шавката с Кевином Холландом. После этого он мог бы сразиться с Белалом Мухаммадом. Кевин Холланд - весьма недооцененный рейтинговый оппонент. Думаю, он хорошо показал бы себя против многих, включая меня. Я считаю, он очень опасен. Что касается Шавката, то я думаю, ему нужно нацеливаться на попадание в топ-5. Кевин Холланд довольно боевитый, так что будь я матчмейкером, я бы захотел увидеть этот поединок - Кевина и Шавката", - сказал в интервью The Schmo Гарри.

Рахмонов занимает шестое место в рейтинге полусредневесов UFC. В своем последнем бою в марте казахстанец досрочно остановил в третьем раунде рейтингового американца Джеффа Нила.

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