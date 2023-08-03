Шавкат Рахмонов выбрал нового соперника после отмены боя в UFC

Казахстанский боец смешанных единоборств Шавкат Рахмонов (17-0) уже ищет нового соперника в UFC после срыва поединка с американцем Келвином Гастелумом (18-8), сообщают Vesti.kz.

По информации журналиста Джеймса Линча, менеджер казахстанца пытается найти подходящую замену после того, как Гастелум был вынужден отказаться от участия в поединке.

По словам менеджера Шавката, они попросили сразиться с Камару Усманом или Стивеном Томпсоном, если бой с Гастлумом не будет перенесен.

Per Shavkat's manager below ...



They've asked to fight Kamaru Usman or Stephen Thompson should the Kelvin Gastleum fight not get rescheduled https://t.co/7cgfNM5rgl — James Lynch (@LynchOnSports) August 2, 2023

Напомним, бой Рахмонов - Гастелум был намечен на 16 сентября в Лас-Вегасе (США), но он был отменен из-за травмы у американца. При этом есть вероятность того, что бой все же состоится, но 21 октября в Абу-Даби (ОАЭ).

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