Шавкат Рахмонов выбрал нового соперника после отмены боя в UFC

Казахстанский боец смешанных единоборств Шавкат Рахмонов (17-0) уже ищет нового соперника в UFC после срыва поединка с американцем Келвином Гастелумом (18-8), сообщают Vesti.kz.

По информации журналиста Джеймса Линча, менеджер казахстанца пытается найти подходящую замену после того, как Гастелум был вынужден отказаться от участия в поединке.

По словам менеджера Шавката, они попросили сразиться с Камару Усманом или Стивеном Томпсоном, если бой с Гастлумом не будет перенесен.

Per Shavkat's manager below ...



They've asked to fight Kamaru Usman or Stephen Thompson should the Kelvin Gastleum fight not get rescheduled https://t.co/7cgfNM5rgl