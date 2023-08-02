UFC собрался перенести бой Рахмонов - Гастелум. Известны подробности

По информации телеканала ESPN, UFC рассматривает возможность переноса боя между казахстанцем Шавкатом Рахмоновым (17-0) и американцем Келвином Гастелумом (18-8) на турнир UFC 294, который состоится 21 октября в Абу-Даби (ОАЭ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Гастелум ранее сообщил об отмене боя, который был намечен на 16 сентября в Лас-Вегасе (США).

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"Кельвин Гастелум объявил во вторник, что он травмирован и не сможет участвовать в запланированном соглавном событии UFC Fight Nigts 16 сентября из-за травмы лица, полученного на тренировке. Его соперником был Шавкат Рахмонов. Гастелум должен был вернуться в полусредний вес впервые с 2016 года после выступления в среднем весе, в том числе проигрыша в бою за временный титул Исраэлю Адесанье в 2019 год. UFC Noche - это карточка UFC Fight Night, посвященная Дню независимости Мексики. Гастелум имеет мексиканское происхождение и провел часть своего детства в этой стране. Источники говорят, что непобежденный Рахмонов вряд ли останется в карде. UFC пытается переназначить бой Рахмонова против Гастелума на UFC 294, который пройдет 21 октября в Абу-Даби, но неясно, будет ли Гастелум готов в ближайшее время", - пишет ESPN.

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