Рахмонов потроллил соперника после отмены боя в UFC

Непобежденный казахстанский боец Шавкат Рахмонов (17-0) обратился к американскому бойцу Келвину Гастелуму (18-8) после отмены их боя в UFC, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Бой был намечен на 16 сентября в Лас-Вегасе (США).

You forgot to mention that you are struggling with the diet too 🌯 https://t.co/ysvXo74sp3