Топовый боец сделал заявление после отмены боя с Рахмоновым

Боец UFC Келвин Гастелум (18-8), сообщивший об отмене боя с непобежденным казахстанцем Шавкатом Рахмоновым (17-0) назвал причину срыва поединка, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Поединок был намечен на 16 сентября в Лас-Вегасе (США). Ранее Рахмонов оставил сообщение своему сопернику.

Breaking news 🚨

Unfortunately I received an injury and my fight with Shavkat Rakhmonov off/delayed

