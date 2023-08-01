Топовый боец сделал заявление после отмены боя с Рахмоновым

Боец UFC Келвин Гастелум (18-8), сообщивший об отмене боя с непобежденным казахстанцем Шавкатом Рахмоновым (17-0) назвал причину срыва поединка, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Поединок был намечен на 16 сентября в Лас-Вегасе (США). Ранее Рахмонов оставил сообщение своему сопернику.

"Грустная новость. Мой бой с Шавкатом отменен. Я получил открытый перелом от удара локтем и раздробил несколько косточек.

Я извиняюсь перед всеми, кто ждал этот бой. Я извинюсь перед Шавкатом и его командой. Я себя чувствую ужасно из-за этого несчастного инцидента. Я вернусь, я продолжу тренироваться, я буду работать с моим тренером по физподготовке, делать кое-какие упражнения.

Я попросил переноса на ноябрь. Надеюсь, они пойдут на это. 11 ноября на Madison Square Garden. Иногда тяжело быть фанатом Келвина Гастелума, я знаю... Мы вместе переживаем взлеты и падения, но я обещаю, что мы вернемся в гонку и на победную серию. И продолжим это", - заявил Гастелум.