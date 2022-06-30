В UFC сорвался дебют еще одного казахстанца. Подробности

Список бойцов UFC из Казахстана в скором времени может пополнить еще один файтер. Речь идет бойце наилегчайшего веса Азате Максуме (15-0), сообщает корреспондент Vesti.kz.

По словам менеджера Саята Абдрахманова, Максум должен был дебютировать в UFC, однако поединок сорвался.

"Мы работаем над тем, чтобы Азат Максум дебютировал в UFC. К сожалению, Азат сломал руку в последнем поединке, пока восстановление идет не по плану. А так наша задача была подписаться на ближайшие международные турниры - Лондон, Париж, Абу-Даби, но планы изменились, сейчас важно полностью вылечиться", - сказал функционер в интервью "Спорту Шредингера".

Напомним, Казахстан в UFC представляют пять бойцов - Жалгас Жумагулов, Сергей Морозов, Дамир Исмагулов и Шавкат Рахмонов, а в женском - Мария Агапова.