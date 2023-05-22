В UFC решили возродить титул "главного мерзавца"

Новости спорта MMA UFC
Сегодня 15:48
©ufc.com

Президент UFC Дана Уайт объяснил, почему было принято решение поставить пояс BMF (Главный мерзавец) на кон поединка между экс-претендентами на титул в легком дивизионе американцами Дастином Порье и Джастином Гэтжи, сообщают Vesti.kz. Ранее этим титулом владел Хорхе Масвидаль.

"Думаю, что Порье против Гэтжи - это классный бой. Масвидаль ушел в отставку, поэтому парни поборются за пояс BMF. Вы даже не представляете, сколько бойцов хотят драться за титул BMF. Они все хотят побороться за этот пояс", - цитирует Уайта MMAJunkie.

Также глава UFC рассказал, будет ли защищаться титул BMF.

"Я даже не знаю. Когда только возникла эта идея, то мы понимали, что в октагоне два нужных парня, эти ребята тоже хорошо подходят для данного титула. Все хотят этот пояс, так что посмотрим", - добавил Уайт.

Напомним, что Порье и Гэтжи проведут реванш 29-го июля в Солт-Лейк-Сити (штат Юта, США) в главном событии турнира UFC 291.

Титул BMF (Baddest motherfucker) впервые был разыгран 2 ноября 2019 года на UFC 244 в поединке между Хорхе Масвидалем и Нейтом Диасом. В данном бою Хорхе одержал победу техническим нокаутом в третьем раунде (остановка врачом).

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Метки:
UFC Масвидаль Хорхе

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