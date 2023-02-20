В UFC отреагировали на обвинения Махачева в жульничестве

Новости спорта MMA UFC
Сегодня 13:25
©instagram.com/islam.maakhachev

Вице-президент UFC Джефф Новицки прокомментировал скандальную ситуацию вокруг россиянина Ислама Махачева, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В главном поединке турнира UFC 284 в Перте (Австралия) Махачев судейским решением победил местного бойца Александра Волкановски и тем самым защитил титул чемпиона UFC в легком весе. После боя команда Волкановски уличила Махачева в жульничестве, а именно в незаконном использовании внутривенных капельниц для восстановления после весогонки.

"Я думаю, Австралийская комиссия уже сделала четкое заявление о том, что у них нет никаких доказательств нарушения Махачевым каких-либо правил. Думаю, я оставлю ситуацию в таком виде. У комиссии есть четкое правило, полностью запрещающее использование капельниц для регидратации организма. Так что не имеет значения, каким мог быть объем капельницы, равно как и наличие назначения - это запрещено", - приводит слова Новицки Sportskeeda.

Напомним, что ранее Махачеву за это грозили длительной дисквалификацией. Ислам со своей стороны уже ответил на эти обвинения.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Махачев Ислам UFC MMA

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 19:08
UFC
Бой в UFC? Жалгас Жумагулов отправился в США
Сегодня , 17:27
UFC
Чемпион UFC раскритиковал болельщиков из Чечни и Дагестана
Сегодня , 16:05
UFC
Шавкат Рахмонов назвал фаворита трилогии Усман - Эдвардс
Сегодня , 15:15
UFC
Уже суперзвезда? Рахмонов может получить рекордный гонорар за бой с Джеффом Нилом
Сегодня , 14:03
UFC
"Я курил кальян и тусил". Узбекский боец сделал признание об увольнении из UFC
Сегодня , 13:25
UFC
В UFC отреагировали на обвинения Махачева в жульничестве
Сегодня , 12:23
UFC
Перед ним никого нет. Шавкат Рахмонов в шаге от исторического достижения в UFC
Сегодня , 09:42
UFC
Шавкат Рахмонов высказался о поединке с Хамзатом Чимаевым
Сегодня , 08:39
UFC
Шавкат Рахмонов сделал заявление о бое с топ-соперником в UFC
Вчера , 23:41
UFC
Шавкат Рахмонов назвал победителя боя Махачев - Волкановски и высказался о несправедливости UFC
© 2008 - 2023 ТОО «EML»