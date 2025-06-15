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В UFC назвали следующего соперника Шавката Рахмонова

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В UFC назвали следующего соперника Шавката Рахмонова ©Vesti.kz, Турар Казангапов

Экс-чемпион полусреднего веса UFC Камару Усман (21-4) сделал заявление после победы в главном бою вечера на турнире в Атланте (Джорджия, США). Он единогласным решением судей победил американца Хоакина Бакли (21-7), сообщают Vesti.kz.

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Экс-чемпион полусреднего веса UFC Камару Усман (21-4) сделал заявление после победы в главном бою вечера на турнире в Атланте (Джорджия, США). Он единогласным решением судей победил американца Хоакина Бакли (21-7), сообщают Vesti.kz.

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На пресс-конференции Усман, отвечая на вопросы журналистов, составил пары для следующих больших боев в полусреднем дивизионе.

"Позвольте мне составить для вас пары на следующие бои. Бакли - великолепный боец. Он может подраться с Иэном Гэрри или Карлосом Пратесом. Шон Брэди может подраться с Шавкатом. А я в любое время встречусь с Делла Маддаленой или Исламом. Все просто", - сказал Усман.

Отметим, что 38-летний Усман добыл первую победу с ноября 2021 года. Перед поединком с Бакли он шел на серии из трех поражений.

Добавим, что Усман занимает пятое место в рейтинге дивизиона, Шавкат замыкает топ-3, а Брэди находится на второй строчке.

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