Усман объявил о чемпионском бое UFC с победителем боя Делла Маддалена - Махачев

Нигерийский боец UFC Камару Усман (21-4) уверен, что его следующий бой в американском промоушене будет за звание чемпиона. Он готов разделить клетку с главными звездами дивизиона, сообщают Vesti.kz.

Он выразил готовность подраться с чемпионом Джеком Делла Маддаленой (18-2) либо с экс-чемпионом легкого дивизиона Исламом Махачевым (27-1), который поднялся в полусредний вес и теперь проведет бой за титул.

"Думаю ли я, что должен драться за пояс? Именно так, как я уже сказал. Я контролирую каждого соперника, я могу нокаутировать руками... В плане развлечения я - главный человек в дивизионе. Если вы хотите большой бой, то это должен быть мой поединок с победителем боя между Делла Маддаленой и Махачевым. Если мы встретимся с Исламом, то это будет бой двух P4P-королей - кто не заплатит за это? Белал Мухаммад намекнул на бой? Кто это? Белал кто?.. Следующий вопрос", - сказал Усман.

В главном бою вечера на турнире в Атланте (Джорджия, США) 38-летний Камару одержал победу над Хоакином Бакли (21-7).

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