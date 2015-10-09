Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Профи-бокс
Сегодня 17:55
 

Вторым нокаутом подряд обернулся бой "Молодого Головкина" из Казахстана

  Комментарии (2)

Поделиться
Вторым нокаутом подряд обернулся бой "Молодого Головкина" из Казахстана ©Турар Казангапов, Vesti.kz

Казахстанский боксер Виктор Темиров (8-0, 6 KO), выступающий в первом среднем весе, одержал уверенную победу на вечере профессионального бокса в Ганновере (Германия), передают Vesti.kz.

Поделиться
2

Казахстанский боксер Виктор Темиров (8-0, 6 KO), выступающий в первом среднем весе, одержал уверенную победу на вечере профессионального бокса в Ганновере (Германия), передают Vesti.kz.

Соперником 24-летнего казахстанца стал 36-летний представитель Польши Лукаш Барабаш (4-16, 2 KO). Поединок был рассчитан на шесть раундов, но завершился досрочно - Темиров отправил оппонента в нокаут, оформив шестую досрочную победу в карьере.

"Спасибо тем, кто поддерживает, кто не оставляет в трудную минуту, кто верит в меня. Ваша поддержка - это сила, благодаря которой я иду вперед. Я это ценю всем сердцем", - написал Темиров после победы в соцсетях.


Это уже второй нокаут подряд в активе Темирова. В апреле он сразился с другим поляком - Адамом Цесляком (8-25-1, 3 KO) - и завершил бой эффектным нокаутом в четвертом раунде.

На профессиональном ринге Темиров известен под прозвищем "Мясник". Однако в Германии его все чаще сравнивают с легендарным казахстанским боксером Геннадием Головкиным. Как и GGG, он начал свой путь в профи именно здесь - в немецких залах, под свистки и овации местной публики.


Муздиман назвала самого крутого боксера. И это не Головкин и не Алимханулы

Чемпионат Казахстана 2025. Женщины   •   Казахстан, Акмолинская обл., Кокшетау   •   Тур 9, женщины
16 июня 16:00   •   не начат
Окжетпес
Окжетпес
(Кокшетау)
- : -
Тобол
Тобол
(Костанай)
Кто победит в основное время?
Окжетпес
Ничья
Тобол
Проголосовало 15 человек

Реклама

Живи спортом!