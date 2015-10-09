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Алимханулы узнал место в обновленном рейтинге лучших боксеров среднего веса

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Алимханулы узнал место в обновленном рейтинге лучших боксеров среднего веса ©Vesti.kz, Турар Казангапов

Объединенный чемпион мира в среднем весе по версиям IBF и WBO Жанибек Алимханулы (17-0, 12 KO) сохранил за собой первую строчку в обновленном рейтинге дивизиона от журнала The Ring, передают Vesti.kz.

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Объединенный чемпион мира в среднем весе по версиям IBF и WBO Жанибек Алимханулы (17-0, 12 KO) сохранил за собой первую строчку в обновленном рейтинге дивизиона от журнала The Ring, передают Vesti.kz.

Единственное изменение потерпели американский боксер Трой Айсли (15-0, 5 КО) и итальнец Этиноса Олиха (21-0, 9 КО). Они поменялись местами - теперь Айсли занимает седьмую строчку, а Олиха расположился на восьмом месте.

Рейтинг лучших боксеров среднего веса на данный момент:

  1. Жанибек Алимханулы - Казахстан
  2. Карлос Адамес - Доминиканская Республика
  3. Хамза Шираз - Великобритания
  4. Эрисланди Лара - Куба
  5. Крис Юбенк-младший - Великобритания
  6. Йоэнли Эрнандес - Куба
  7. Трой Айсли - США
  8. Этиноса Олиха - Италия
  9. Шейн Мосли-младший - США
  10. Аарон Маккенна - Ирландия

Напомним, в последний раз Алимханулы появлялся на ринге 5 апреля в Астане. Тогда он успешно защитил титулы чемпиона мира, отправив французского претендента Анауэля Нгамиссенге (14-1, 9 КО) в нокаут на пятом отрезке встречи.

Победивший Алимханулы узбекистанец может стать новым соперником Канело

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