Алимханулы узнал место в обновленном рейтинге лучших боксеров среднего веса

Объединенный чемпион мира в среднем весе по версиям IBF и WBO Жанибек Алимханулы (17-0, 12 KO) сохранил за собой первую строчку в обновленном рейтинге дивизиона от журнала The Ring, передают Vesti.kz.
Единственное изменение потерпели американский боксер Трой Айсли (15-0, 5 КО) и итальнец Этиноса Олиха (21-0, 9 КО). Они поменялись местами - теперь Айсли занимает седьмую строчку, а Олиха расположился на восьмом месте.
Рейтинг лучших боксеров среднего веса на данный момент:
- Жанибек Алимханулы - Казахстан
- Карлос Адамес - Доминиканская Республика
- Хамза Шираз - Великобритания
- Эрисланди Лара - Куба
- Крис Юбенк-младший - Великобритания
- Йоэнли Эрнандес - Куба
- Трой Айсли - США
- Этиноса Олиха - Италия
- Шейн Мосли-младший - США
- Аарон Маккенна - Ирландия
Напомним, в последний раз Алимханулы появлялся на ринге 5 апреля в Астане. Тогда он успешно защитил титулы чемпиона мира, отправив французского претендента Анауэля Нгамиссенге (14-1, 9 КО) в нокаут на пятом отрезке встречи.
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