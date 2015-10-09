Алимханулы узнал место в обновленном рейтинге лучших боксеров среднего веса

Объединенный чемпион мира в среднем весе по версиям IBF и WBO Жанибек Алимханулы (17-0, 12 KO) сохранил за собой первую строчку в обновленном рейтинге дивизиона от журнала The Ring, передают Vesti.kz.

Единственное изменение потерпели американский боксер Трой Айсли (15-0, 5 КО) и итальнец Этиноса Олиха (21-0, 9 КО). Они поменялись местами - теперь Айсли занимает седьмую строчку, а Олиха расположился на восьмом месте.

Рейтинг лучших боксеров среднего веса на данный момент:

Жанибек Алимханулы - Казахстан Карлос Адамес - Доминиканская Республика Хамза Шираз - Великобритания Эрисланди Лара - Куба Крис Юбенк-младший - Великобритания Йоэнли Эрнандес - Куба Трой Айсли - США Этиноса Олиха - Италия Шейн Мосли-младший - США Аарон Маккенна - Ирландия

Напомним, в последний раз Алимханулы появлялся на ринге 5 апреля в Астане. Тогда он успешно защитил титулы чемпиона мира, отправив французского претендента Анауэля Нгамиссенге (14-1, 9 КО) в нокаут на пятом отрезке встречи.

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