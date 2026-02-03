В UFC назвали победителя боя между Роналду и Месси

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе Арман Царукян сделал прогноз на гипотетический поединок между легендами футбола - Криштиану Роналду и Лионелем Месси, сообщают Vesti.kz.

На вопрос о возможном победителе "Ахалкалакец" назвал португальского нападающего. Свой выбор он объяснил личными предпочтениями.

— Если бы Криштиану Роналду и Лионель Месси встретились в поединке, кто бы из них одержал победу?

— Думаю, что Роналду, потому что больше симпатизирует, — сказал Царукян в интервью на YouTube-канале Mash на спорте.

Арману Царукяну 29 лет. В профессиональном рекорде в ММА российско-армянского бойца 23 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и три поражения.

Последний бой Царукяна прошёл 22 ноября 2025 года на UFC Fight Night в Дохе, где он победил Дэна Хукера удушающим приёмом во втором раунде.